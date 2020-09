Julio Iglesias aclara su estado de salud tras las últimas imágenes: "He estado casi sin poder andar"

A post shared by Julio Iglesias (@julioiglesias) on Sep 3, 2020 at 1:29pm PDT

“En este tiempo, que he estado sin poder casi andar y haciendo mis ejercicios de recuperación, me he entretenido dando una vuelta por mi pasado. He visto conciertos con pequeñas historias muy simpáticas que quiero compartir con todas mis gentes”, añade.

“Esta pequeña ‘grande’ historia es una prueba de ese legado increíble que me han dado tantas y tantas gentes con tanto cariño. Gracias, gracias, gracias!”, concluye su mensaje con el que acompaña un vídeo de una actuación suya.

En las imágenes Iglesias aparece cantando Hey!cuando se detiene a decirle a una joven entre el público: “Cuando se pasa una generación de gentes y se canta a otra generación más, significa que voy a morirme cantando. me voy a morir por las gentes como tú, la gente que no había nacido cuando yo cantaba ya”. Toda una reflexión para el cantante, de 76 años, que tenía preparada una gira por España para este 2020 y que canceló por la covid-19.