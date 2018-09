A conquistador, no le gana nadie. A los éxitos musicales de Julio Iglesias hay que sumarle su fama de juerguista, promiscuo y semental. Pero más allá de eso, sus canciones esconden mensajes a las mujeres que han pasado por su vida. Y cómo iba a librarse de eso Isabel Preysler, madre de tres de sus hijos, a la que dicen dedicó su éxito Hey! (1980) y no precisamente para mandarle un buen mensaje.

La relación entre ambos era tormentosa, aunque nunca de puertas para fuera, las infidelidades de Julio y el 'robo' de protagonismo de Isabel dentro de la pareja no les llevaron a buen puerto. La pareja acabó separándose en 1979, recién aprobada la ley del divorcio y, aunque siempre mantuvieron una relación cordial, en sus letras le mandaba mensajes distintos.

Isabel estaba harta de las infidelidades de Julio. Según cuenta el biógrafo del cantante, Alfredo Fraile, ocurrió al volver del Mundial de Argentina cuando Isabel le dijo que no volviese a su casa. "Llévate las maletas a tu casa porque me ha dicho que no vuelvo a la mía. Me deja ir a darle un beso a los niños, pero luego me tengo que ir a la tuya", le contó.

Getty Images Julio Iglesias e Isabel Preysler en 1975.

Tras esto, Isabel le dijo a Fraile y a otros amigos cercanos de la pareja que Iglesias seguía enamorado de ella, y ellos lo ratificaron. "Julio no habla mal de ella, pero en el fondo la odia", contó la periodista Pilar Eyre en 2016. Además dijo que el cantante seguía enamorado de ella, pese a ser la única mujer que le había dejado.

A estos rumores se refiere Iglesias en Hey!, publicado en 1980, justo un año después: "No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, ¿Tú qué sabes de mí? Ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir".

Más allá de eso también habla de los celos de protagonismo que tenía Iglesias de su entonces mujer a la que, según contó Preysler en El Hormiguero, incluso llegó a obligar a cambiarse de sitio en los posados para que Julio saliese de su lado bueno. "Recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tú luz".

También plasma el despecho que tenía Iglesias después de la ruptura en la letra de este exitoso tema, donde incluso habla de la posible infidelidad de Isabel, de la que Fraile dice que el cantante llegó a sospechar. "Hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir. Lo que siento por ti, ya ves. Tú nunca me has querido, ya lo ves. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Fue solo por orgullo ese querer".

Seguro que después de esto, no escucharás esta canción igual. Puedes leer la letra completa aquí:

Hey! No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mi? Hey! Ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti. Ya no puedo vivir. Hey! No creas que te haces un favor, cuando hablas a la gente de mi amor. Y te burlas de mí Hey! Que hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir. Lo que siento por ti, ya ves. Tú nunca me has querido, ya lo ves. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Fue solo por orgullo ese querer, ya ves. De que te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, qué les dirás de mi. Hey! Recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tú luz. Hey! No sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba hacer la paz. Yo era un río en tu mar, ya ves. Tú nunca me has querido, ya lo ves. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Fue solo por orgullo ese querer, ya ves. De qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, qué les dirás de mí. Hey! Ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Hey! No creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amó. Y ese siempre fui yo, ya ves. Tú nunca me has querido, ya lo ves. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Fue solo por orgullo ese querer, ya ves. Tú nunca me has querido, ya lo ves. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Fue solo por orgullo ese querer, ya ves. Tú nunca me has querido, ya lo ves. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Fue sólo por orgullo ese querer.