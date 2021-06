¿Julio y en Madrid? Estas son las cinco obras que no deberías perderte

Es el Lorca del mes, pues no hay mes sin que este autor no se programe en un escenario madrileño. Esta vez el interés se debe a que es una Yerma revisada y retocada por Lola Blasco, una de las dramaturgas y directoras españolas más aclamadas hoy en día, que la acercará a una visión más actual. Una visión avalada por la Fundación García Lorca de Granada que participa en la producción. Obra protagonizada por la estrella televisiva María León que se podrá ver en los Teatros del Canal . A lo que se añade la música de Rosario la Tremendita y la dirección de Pepa Gamboa para contar la historia de esta mujer que vive en una pareja estéril, es decir, sin hijos y sin capacidad de procrearlos.

Es el espectáculo de la Compañía Finzi Pasca que los Veranos de la Villa traen por solo ¡¡¡3 días!!! a las Naves del Español en el Matadero de Madrid. A aquellas personas que conozcan la compañía no hay que explicarles por qué este circo se cuela en la selección. A las que no los conozcan hay que decirles que es una versión mucho más sofisticada y teatral que el Cirque du Soleil, por cierto, compañía para la que ha trabajado Finzi Pasca. Esta vez llegan con un espectáculo pequeño en dimensiones y en elenco, de hecho, han tenido que redimensionar el bosque de luces que diseñaron para el Estadio Olímpico de Sochi, pero no en ambición. Pues, hablar del amor que persiste a lo largo del tiempo siempre es algo grande que, atendiendo a otros espectáculos suyos, es de esperar que estén llenos de poesía escénica, sensibilidad y riesgo artístico.