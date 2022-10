Kanye West compra la 'app' Parler tras sus tuits antisemitas

Edward Berthelot via Getty Images

Edward Berthelot via Getty Images

En qué consiste la app y por qué se la asocia con la extrema derecha

La aplicación funciona de forma similar a Twitter , aunque con algunas modificaciones. La primera es el orden de aparición de los post, en este caso llamados Parleys o Parlays, el hilo de publicaciones de usuarios a los que sigues aparecen de forma cronológica y no modificados por ningún algoritmo. La segunda peculiaridad es que, a diferencia de los 280 caracteres, Parler permite utilizar hasta 1.000 para sus posts. Permite también crear directos, subir fotos o gifs.

A pesar de no contar con ningún filtro, especialmente a nivel de verificación de contenidos o de difusión de fake news, desde la app piden no compartir “nada ilegal” y, por ejemplo, no cargar imágenes de heces. Sin embargo, en ella se han difundido noticias de dudosa veracidad como el supuesto fraude electoral de Joe Biden en las elecciones presidenciales de EEUU o diversos bulos sobre el origen de la covid-19.