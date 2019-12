Karelys Rodríguez, la amiga de Cayetano Rivera, rompe su silencio tras ser fotografiados

Unos días después de que el torero Cayetano Rivera anunciara que tomará medidas legales ante “las graves especulaciones” a raíz de que en Sálvame se sugiriera que había sido desleal a su mujer, la presentadora Eva González, y de que la revista Semana publicara unas fotografías del diestro con una amiga en Londres, ha sido precisamente ésta, Karelys Rodríguez quien ha emitido un comunicado al respecto.

Lo ha hecho a través de sus abogados, que se lo han hecho llegar al programa Espejo Público (Antena 3).

En él no hace mención al torero, pero sí pide que no se hable más de ella: “Que se proceda al cese inmediato de las mismas (informaciones sobre ella) recordándoles que mi representada no tiene el carácter de personaje público o famoso, por lo que constituye un intolerable ataque a su honor, intimidad personal y familiar e imagen, desde luego no amparado por la libertad de expresión ni el derecho de información”.

El texto también recalca que todo este asunto la ha afectado de manera personal como profesional —ejerce como abogada en Londres—: “Este acoso mediático al que se ha visto sometida doña Karelys supone un grave perjuicio tanto a su persona como a su familia, perjudicándola incluso a nivel laboral, al ser su profesión completamente ajena al mundo de la denominada prensa del corazón”.

Según el comunicado, las publicaciones acerca de Rodríguez “sólo suponen el inmiscuirse en vidas ajenas, escudriñando su vida privada y carentes del más mínimo interés general, que doña Karelys no tiene ninguna obligación jurídica de soportar”.