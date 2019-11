Karlos Arguiñano se preocupó antes que tú (y que todos) de estos cinco problemas nutricionales actuales

1. Los niños comen fatal

2. Se dedica poco tiempo a la cocina

Al cocinero vasco no le sirven excusas como que no hay tiempo para cocinar. “Mira, por ejemplo, ahora es temporada de alcachofas de Tudela o de Murcia y están en todos los mercados de España. Pues puedes comprar docena y media, las limpias en unos minutos y las cueces en poco más. En veinte minutos has hecho alcachofas de la huerta. Tarda más el tío que viene en la moto con una cosa que dicen comida... O, por ejemplo, vamos a ver el fútbol y pedimos comida. Pero joder, ¿por qué no haces una tortilla de patata? Dos patatas, una cebolla, un pimiento verde y media docena de huevos haces una tortilla de chuparse los dedos y no te lleva más de 30 minutos”, explica con cierto enfado.

3. La grasa debe salir del menú (y lo crudo entrar)

4. Nos pasamos con el azúcar

Aunque se muestra en contra de los nutricionistas más radicales —“Lo radical no me gusta… Que digan que es veneno tomar leche, no lo entiendo… Todos nos hemos criado bebiendo leche. ¿Por qué no te vas a tomar un flan o un arroz con leche”?—, está completamente de acuerdo con que hay que reducir o moderar el consumo de azúcar, aceite y sal. “Me quité los azucarillos hace 8 o 10 años. Si me tomo 3 o 4 cortados todos los días por 365 días al año, ¿cuánto azúcar he evitado? No hay que ir a estudiar a ningún sitio para darse cuenta de que comer sano es comer un poco de todo, con sentido común, y mucho de nada. Yo lo veo así de sencillo”, dice rotundo.