Cómo 'Mare of Easttown' ha encumbrado de nuevo a Kate Winslet

Primera razón para ver Mare of Easttown en HBO : Kate Winslet . La protagonista de la serie hace un trabajo “pulcro y creíble hasta límites insospechados” en su papel de la inspectora Mare Sheehan, como explica la experta Lucía Tello . Si la producción se ha convertido en un verdadero fenómeno esta temporada no es sólo por su historia y por cómo está contada, es, en gran parte, por ella.

Un Oscar, un Emmy, un Grammy —tres galardones que pocos artistas han reunido— cuatro Globos de Oro, tres BAFTA... Winslet amontona 95 premios y en 2009 fue la actriz más joven en conseguir un mayor número de nominaciones por parte de la Academia de Hollywood, cuando ganó la estatuilla por The Reader a los 33 años . Competía con Meryl Streep, Melissa Leo, Anne Hathaway y Angelina Jolie.

Con un talento más que demostrado, el nombre de la británica sigue relacionándose en numerosas ocasiones con la descripción de una actriz que ha envejecido mal. Y esos comentarios no se refieren a su labor frente a la cámara, sino a su físico.

Parte de su grandeza (personal) es que superó todos sus miedos e inseguridades. Esos comentarios ya ni le rozan. Precisamente por eso, en parte, en Mare of Easttown se ha reivindicado como una de las grandes estrellas de Hollywood.

Y no solo eso. Quiso ver todas las marcas de su edad en el póster promocional, que se tuvo que editar dos veces por estar, a su juicio, “demasiado retocado”. Su argumento también fue contundente: “Chicos, sé cuántas arrugas tengo en los ojos, por favor, devolvedlas todas”.

“Interpreto a una mujer de mediana edad, yo cumpliré 46 en octubre, supongo que es por eso por lo que la gente ha conectado con este personaje, porque no hay filtros”, reconocía la protagonista en The New York Times.