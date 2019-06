Amarás (aún más) a Keanu Reeves por lo que dijo a un fan en la feria de videojuegos E3

“You are breathtaking (eres increíble)”, le gritó el seguidor, al que Reeves contestó con un “tú sí eres increíble” mientras señalaba hacia el público con el dedo índice. Como sabiendo dónde estaba quien le había elogiado.

Keanu Reeves cuando un fan le grita que le quita el aliento. ¿Como no amar a este hombre? 💕 #E3 #KeanuReeves #cyberpunk2077 pic.twitter.com/ZnZWBpGRoN

La ovación de los allí presentes fue sonora y también lo fue en Twitter, donde muchos amantes de los videojuegos siguen minuto a minuto lo que pasa en la feria de Los Ángeles (EEUU).

El tuit anterior supera los 10.000 me gusta y acumula más de 3.500 retuits, pero como éste hay muchísimos más. El meme You Are BreathTaking ya circula en redes y el momento, para muchos el mejor de lo que va de feria, tiene su propio hashtag: #YouAreBreathTaking.