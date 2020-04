Kiko Hernández muestra en 'Sálvame' su radical cambio de imagen

El colaborador de Telecinco Kiko Hernández mostró este jueves en exclusiva para Sálvame el radical cambio de aspecto al que se había sometido tras más de un mes de cuarentena.

Al inicio de la conexión, el exconcursante de Gran Hermano llevaba una gorra en la cabeza, pero nadie en el plató se imaginaba que era porque se había rapado al cero.

Justo antes de quitársela y enseñar su nueva imagen, Carlota Corredera, la presentadora del espacio, le dijo que si la llevaba por los pelos que tenía. Pero no, Hernández la llevaba porque se había cortado el pelo al cero.

Su nueva imagen dejó completamente boquiabiertas tanto a la presentadora como a la colaboradora María Patiño. “Pero escucha, os habéis vuelto todos locos con la maquinilla”, reaccionó Corredera, mientras que la presentadora de Socialité comentó que en su casa también se había cortado el pelo al cero aprovechando que las peluquerías están cerradas por el confinamiento.

“Me lo he hecho yo solo y la primera noche me quedaron varios trasquilones. Luego ya me lo arreglé y me quedó bien”, contó Hernández.