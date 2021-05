Kiko Matamoros niega su condena a seis años de cárcel

Kiko Matamoros se ha visto obligado a pronunciarse sobre sus problemas con Hacienda este lunes en Sálvame. El colaborador de Telecinco se ha referido a una información publicada en varios medios en la que se asegura que la Fiscalía le pide seis años de cárcel y que incluso le han condenado, algo que ha negado tajantemente.

“Es mentira, no hay petición fiscal por ningún sitio. Yo de momento ni he declarado. Estoy investigado por un tema fiscal que todo el mundo conoce y ni he declarado. Dicen que he declarado por videoconferencia, que me han condenado, que la Fiscalía me pide seis años...”, ha explicado Matamoros.

El colaborador ha añadido que la realidad es que se le imputa “un supuesto delito de insolvencia punible”, pero que nunca se ha “declarado insolvente”.

Lo que sí ha confirmado el también colaborador de Viva la vida es que Hacienda le ha intervenido sus ingresos “cuando lo ha creído conveniente” y que, de hecho, sus nóminas están embargadas. “Estoy tranquilísimo en esta historia”, ha reconocido.

El exrepresentante de famosos tiene aún pendiente declarar, ya que se acogió a su derecho de no hacerlo “hasta que no se le informe de qué se le acusa”.

Según publicaba la revista Lecturas en el mes de marzo, el fisco reclama a Matamoros y su exmujer Makoke —separados desde hace casi tres años— una deuda de 1,2 millones de euros. La publicación aseguraba que la Agencia Tributaria reclamaba la pena de cárcel para el colaborador por ser el responsable de la deuda, mientras que a Makoke le pedirían dos años de prisión.

El madrileño derivó dicha deuda a Makoke, ya que la casa de la Finca (Pozuelo de Alarcón) en la que residían estaría a nombre de la exazafata del Telecupón, aunque asegura que él era quien pagaba la hipoteca.