Kiko Rivera carga duramente contra Isabel Pantoja tras la muerte de su abuela

La muerte de doña Ana, madre de Isabel Pantoja , este miércoles no ha servido para que la familia entierre el hacha de guerra. En una publicación de Instagram, Kiko Rivera se ha despedido de su abuela y ha denunciado que no le permiten darle el último adiós.

“No sé qué hacer estoy perdido y en La Graciosa. Tuve mis dudas de venir pero al final arriesgué y perdí. Yaya de mi alma tantos meses sin verte y ahora ya no te veré nunca mas😓”, ha confesado en la publicación.

Rivera ha denunciado que lo le permiten despedirse de ella de manera presencial “por mierdas de problemas familiares”. ”Órdenes expresas desde Cantora... “No queremos que venga nadie”😰”, ha denunciado, revelando que se ha enterado por la tele del fallecimiento de su abuela.

“No sé qué se va hacer ni dónde, ni horarios ni absolutamente nada. Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela. No quiero saber de nadie más, todos los demás me importan una mierda. Porque son unos indeseables todos.”, ha cargado duramente Rivera.

El hijo de Isabel Pantoja ha confesado a sus seguidores que se quedará esperando y rezando, y que nadie le había informado en los últimos días del estado de salud de Doña Ana.

“Me siento roto, solo y desolado”, ha lamentado Rivera, que se ha despedido de su abuela como su “nieto favorito”.

El mensaje de Rivera en este difícil momento para la familia Pantoja no sorprende si se echa la vista atrás, concretamente a la felicitación de cumpleaños que dedicó a su hermana Isa Pantoja. “No sabes lo que significa la palabra familia, tampoco has querido entenderlo. Aun así siempre fuiste mi ojito derecho”, dedicó Paquirrín a su hermana. Una felicitación que muchos internautas calificaron como “la peor de la historia”.