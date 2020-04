Kiko Rivera confiesa que pasa por una mala racha: "He tenido que pedir la ayuda del Gobierno"

“Todo lo que he ganado en mis entrevistas y en Gran Hermano lo he utilizado para pagar mi deuda con Hacienda, que ya se ha acabado, gracias a Dios”, añadió.

“Siempre he sido un gastador y ahora me arrepiento. Ahora, no tengo problema en decirlo, solo estoy ingresando 700 euros al mes, que es lo que me da el Estado, pero sigo teniendo los mismos gastos de siempre. Es una locura, no hay derecho”, acabó diciendo el hijo de la tonadillera al que Gorro animó diciéndole que es una situación temporal y que pasará pronto.