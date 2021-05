La kombucha: ni bebida milagrosa, ni el mejor secreto de belleza

Premyuda Yospim via Getty Images/iStockphoto

Premyuda Yospim via Getty Images/iStockphoto

View this post on Instagram

El secreto de su éxito: novedoso y exótico

“Lamentablemente, estas ‘alegaciones’ sobre la salud, aunque molonas, no han sido sustentadas por la evidencia científica, que no concede a la kombucha mayores bondades que los beneficios gastrointestinales que se podrían obtener consumiendo otros probióticos”, sentenciaba la farmacéutica y experta en nutrición Boticaria García hace unas semanas en su web.

“El secreto de su éxito, como el de otros alimentos, es que es novedoso, de procedencia exótica y promete muchísimos beneficios, pero que difícilmente puede cumplir”, asegura Beatriz Robles, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y nutricionista. “En la Unión Europea esas propiedades tienen que estar certificadas, hay que demostrar científicamente que eso es así. Para la kombucha no hay nada evidenciado”.

Explica Robles que esas cualidades antioxidantes o de mejora del sistema inmune se pueden atribuir si, efectivamente, contiene vitaminas que tengan reconocida esa propiedad —C y E en el primer caso, y B6 y B9 en el segundo— en cantidad suficiente. A la hora otorgarle propiedades detox o purificantes advierte que esto “en la Unión Europea no se reconoce para ningún alimento”.

En cuanto a las bondades de que sea un alimento probiótico, indica la nutricionista que las podemos obtener siempre que la bebida no haya sido pasteurizada. “Los probióticos tienen que contener microorganismos —bacterias y levaduras—vivos y la pasteurización, que se realiza para garantizar la seguridad alimentaria y mantener las cualidades organolépticas, los mata. A partir de ahí no sería un probiótico”, aclara.

Está claro que no es una bebida milagro, pero ¿es una bebida saludable? Desde luego, perjudicial no tiene por qué ser —aunque cuidado con la kombucha casera—y es una buena opción al refresco azucarado. Ahora bien, no está libre de azúcares pues para que el té fermente hay que añadírselo. “No es exagerada la cantidad que contiene finalmente, pero tiene”, concluye Robles.