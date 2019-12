La activista climática Greta Thunberg, Persona del Año 2019 para 'Time'

. @GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6

“Thunberg no es líder de ningún partido político o grupo de defensa. Ella no es la primera en hacer sonar la alarma sobre la crisis climática ni la más calificada para solucionarlo. Ella no es científica ni política. No tiene acceso a las palancas de influencia tradicionales: no es multimillonaria ni princesa, ni una estrella del pop, ni siquiera una adulta. Es una adolescente ordinaria que, al reunir el coraje para decirle la verdad al poder, se convirtió en el ícono de una generación”, destaca la revista.

“Al aclarar un peligro abstracto con indignación penetrante, Thunberg se convirtió en la voz más convincente sobre el tema más importante que enfrenta el planeta”, añade Time.

El galardón, otorgado anualmente desde 1927, se dirige a la persona o personas que “más influyeron en las noticias y el mundo” durante el año pasado. En una lista de finalistas también estaban el presidente Donald Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, el informante anónimo cuya denuncia provocó la acusación en la investigación y los que protestaban contra el gobierno chino en Hong Kong.

Cada año, la revista presenta a la persona, grupo, movimiento o idea más influyente de los 12 meses anteriores. El año pasado destacó a un grupo de periodistas que fueron atacados o agredidos por su trabajo, como el saudí Jamal Khashoggi, asesinado en el consulado de Estambul.