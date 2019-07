La antigua fórmula que explica por qué te afectan los rumores

Hace mucho tiempo, a mediados del siglo pasado, dos autores, Allport y Postman, formularon la ley básica que explica cómo funcionan los rumores y por qué nos afectan. Lo que dijeron fue que la fuerza de un rumor es igual a la importancia de la información multiplicada por la ambigüedad existente. En otras palabras: si el tema de que se trata no es relevante y se conocen casi todos sus aspectos, los rumores que surjan tendrán poca intensidad, o no existirán. Pero si la información es muy importante y el grado de incertidumbre es grande, los rumores generados serán de alta tensión.

La gran conclusión de todo esto es que es muy difícil eliminar los rumores. Siempre los habrá, porque siempre va a haber cosas que nos importen y porque el cerebro siempre va a reaccionar a la incertidumbre, dado que está cableado para reequilibrarse cuando le falta una pieza de información clave. Es más, es probable que nuestra nativa tendencia a ordenar y registrar la realidad en forma de relatos nazca precisamente de esa característica constitutiva del ser humano: “Al cerebro no le gusta la fragmentación, por eso teje narrativas”, dijo Jessica Payne. Dicho en otras palabras: no es imposible que, desde el teatro hasta la novela, y desde la poesía hasta los comics, todos los relatos que se han elaborado a lo largo de la historia obedezcan a la necesidad humana de rellenar la falta de sentido que provoca no saber o no poder explicar la realidad. Si eso fuera así resultaría que la descomunal obra que es la literatura no sería, al fin y al cabo, sino la respuesta a un gigantesco y vibrante rumor.

