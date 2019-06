Neno describe el baile como una medicina laboral y, de hecho, la alegría que le aporta fue esencial para su recuperación de un golpe con un coche en 2009.

Bajo el chal, llevan una sudadera con la frase “Resilient And Relentless” [Resiliente e incansable], palabras que Neno encarna. Dependiendo de cómo conozcas a Neno, verás un lado diferente de su resiliencia. Tu forma de referirte a elles también puede cambiar. Neno considera los pronombres de género como descriptores de responsabilidad.

Está la bailarina powwow que rompe las normas de género. La navegante del bienestar mental que trabaja con comunidades negras e indígenas en Ontario. La artista que recorre sola las calles de la ciudad de noche. La mujer queer enamorada, que adora a su mujer y a sus tres hijos (cuatro, si cuentas a Ra, el cachorrito que acaban de adoptar y que nos acompaña durante la entrevista).

“Ser dos espíritus no es cuestión de roles de género. Es cuestión de las responsabilidades que tomamos. Y a veces, para esas responsabilidades, el ‘elles’ es más apropiado”, explica Neno. “Cuando hago activismo como mujer, esto es muy importante”.

Nuestra entrevista comienza dos horas antes de su baile en un invernadero urbano en Toronto que está abierto al público todo el año. Es uno de los lugares favoritos de Neno, y es ahí donde me presentan a la activista, que espera erguides.

Durante nuestra conversación, dos trabajadores se nos acercan. Nos dicen que utilizar mi móvil para grabar nuestra conversación va en contra de sus normas. Y que el cachorrito que Neno acuna, también.

“Es vuestro lugar de trabajo, lo entiendo. Pero también es una zona pública que pagan los contribuyentes”, señala Neno. “Ahora mismo estamos hablando, y para eso tenemos permiso”.

Alrededor de nosotros, varios visitantes siguen haciendo fotos tranquilamente a los tulipanes y las palmeras con cámaras DSLR (la fotografía profesional está prohibida en los lugares públicos si no se tiene un permiso). Dada la injusticia del escrutinio, le pregunto a Neno si quieren que nos vayamos.

“No, vamos a seguir con esto. No puedo hacer una pausa cada vez que alguien se siente incómodo a mi lado”, responden elles.

Neno tiene experiencia en esto. Por sus orígenes mestizos, llevan un tiempo luchando con su sentido de sí mismes. Cuando era pequeña, se extrañaban por sus raíces ucranianas y era la única persona mestiza en su familia jamaicana. La gente le llamaba blanquita. Cuando Neno empezó a acudir a reuniones de la comunidad indígena, no la veían como alguien que perteneciera a ese lugar. Elles se refieren a su identidad como “Black-Nish” (Nish viene de Anishinaabe, un término global para lo culturalmente relacionado con las Naciones Originarias de Canadá y Estados Unidos).

“La gente me preguntaba: ‘¿Cómo que eres nativa?’. Y yo decía: ‘Mi dedo gordo del pie izquierdo es nativo’. Me he hartado de tener que explicar y que recorrer mi árbol genealógico todo el tiempo”, se quejan. “Sabemos mucho de esclavitud, sabemos mucho del genocidio indígena y la colonización. Pero no hablamos de cómo uno se fusiona con lo otro”.

“A lo largo de las Américas, cruzando Turtle Island —comienza Neno, en referencia al término indígena que se usa para nombrar al continente anterior a Norteamérica— hay pueblos indígenas negros. Y apenas se habla de ello”.

La pluralidad de Neno como indígena negra de ascendencia ucraniana es algo que se niega a suprimir. Eso se extiende a su identidad de dos espíritus.

Como contaron a HuffPost Canadá, a Neno no les gustaba la reclusión de género de los powwow, las asambleas de los pueblos indígenas. Se supone que las mujeres sólo bailan ciertas danzas y llevan ciertos trajes (o regalia). Y cuando elles propusieron llevar tanto traje de hombre como de mujer, se les negó.