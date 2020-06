La candidata a presidir el Eurogrupo Nadia Calviño

Este artículo también está disponible en catalán.

La economista gallega Nadia Calviño Santamaría, desde 2014 directora general de Presupuestos de la Comisión Europea y desde junio de 2018 ministra de Economía y Empresa entre otros méritos, es la candidata española a la presidencia del Eurogrupo. Habrá que verlo, pronto sabremos si logra el cargo.

En casi todas las tertulias y medios de comunicación, cuando se habla de los factores que pueden influir para que Calviño sea elegida como la ministra de Economía de un país europeo llamada a presidir el Eurogrupo, se suele empezar con un sospechoso y perverso: «En primer lugar, es una mujer y eso la favorece». ¿Cuántas presidentas ha tenido el Eurogrupo hasta ahora? Ni una. No será, pues, el sexo un factor que juegue a favor de las mujeres. Por otra parte, ¿cuantas más ministras de Economía europeas optan al cargo?

¿Han oído decir nunca o en algún momento de cualquier Papa: «En primer lugar, es un hombre y eso le favorece»? ¿Han oído decir alguna vez del Dalai Lama: «En primer lugar, es un hombre y eso le favorece»? ¿Han oído decir nunca o en algún momento de Pedro Sánchez: «En primer lugar, es un hombre y eso le favorece»? ¿Han oído decir alguna vez de Pablo Casado: «En primer lugar, es un hombre y eso le favorece»? ¿Han oído decir alguna vez de Pablo Iglesias: «En primer lugar, es un hombre y eso le favorece»? ¿Han oído decir alguna vez de Santiago Abascal: «En primer lugar, es un hombre y eso le favorece»? ¿Han oído decir alguna vez de Donald Trump: «En primer lugar, es un hombre y eso le favorece»? (Que se lo pregunten a Hillary Clinton.) ¿Han oído decir alguna vez de Joaquim Torra: «En primer lugar, es un hombre y eso le favorece»? ¿Han oído decir alguna vez de Boris Johnson: «En primer lugar, es un hombre y eso le favorece»? ¿Han oído decir alguna vez de Felipe VI: «En primer lugar (y en último, por cierto), es un hombre y eso le favorece»? Paro porque me extenuaría y no me gusta repetirme. Como ven, hablo de la actualidad y no de injustos y pretéritos tiempos.