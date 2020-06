La carta más difundida a Fernando Simón: "Millones de personas esperamos su palabra"

“Muchos se preguntan qué narices hace usted siendo la imagen y la voz de un país en una crisis tan grave si, como dice, no lo sabe todo; si comete errores y los reconoce; si viste como viste, habla como habla, se peina como se peina… O no se peina. Les preocupa mucho”, comienza diciendo el ciudadano en su texto.

“Cada día, apreciado Doctor, acudimos a su consulta porque, con más o menos síntomas de miedo y desasosiego, todos somos pacientes. Todos”, continúa asegurando el usuario en su carta, en la que destaca que lo primero que necesitan, “como enfermos”, “es su confianza antes que pastillas”.

“Y esa confianza nos la ofrece su palabra sosegada, su mirada templada y su escucha activa. Porque no nos cura el médico que nos somete a una clase magistral; nos cura el médico que nos escucha, que empatiza con nosotros sin llegar a cruzar esa línea roja que se establece en terapia”, apunta el ciudadano, que celebra que Simón siempre tenga “la palabra exacta, el tono adecuado y la serenidad” para orientarle “sin más pretensiones, alejado de una fama sobrevenida que acepta humildemente por cuanto lleva añadido de tantos y tantos agradecimientos”.

“Usted quizás no lo sepa, pero en la intimidad de este largo confinamiento millones de personas esperamos su palabra, su tono sosegado para aliviar esta pesada carga de los días, de la incertidumbre, del desasosiego”, se dice en el texto, que alaba al experto por afrontar las preguntas “con templanza, con mesura, sin un atisbo de resentimiento por mucho que algunas rocen el absurdo o busquen el titular amarillista”.

“Sonrío por la desenvoltura que muestra corrigiendo a ese periodista impertinente con una prudencia no exenta de firmeza. Me consuela saber que no tiene respuesta para todo, lo que da muestras sobradas de su sabiduría”, prosigue.