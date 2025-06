El PP critica con este tuit a Silvia Intxaurrondo y ella responde poniendo su intervención completa

La periodista y presentadora de La hora de la 1, Silvia Intxaurrondo, ha respondido al Partido Popular desde su cuenta de X después de que desde la formación conservadora se cuestionara la profesionalidad de la periodista por un comentario que hizo a la aparición de Víctor de Aldama en la rueda de prensa de Leire Díez.

El PP ha cogido un primer fragmento en el que Intxaurrondo decía que "Víctor de Aldama ha ido a esa rueda de prensa a arropar a Leire Díez". Esas palabras las han puesto en un montaje repetidas un total de tres veces antes de acompañarlas de unas declaraciones de la propia comunicadora en una entrevista para elDiario.es.

En ella, Intxaurrondo decía lo siguiente: "Tenemos que ser honestos y ejercer nuestra profesión con rigor y responsabilidad y eso es fundamental. Después habría que sancionar las mentiras porque luego si no aquí se miente y no pasa nada".

A este vídeo ha contestado la presentadora de la Corporación pública mostrando otra parte del programa en el que aclaraba esas primeras palabras y hablaba así de la irrupción de Aldama en la rueda de prensa: "Van a ver ustedes cómo sale y él sale detrás de ella, ahí lo tienen, sale detrás de ella, pero insistimos y subrayamos, para evitar la confusión, que no ha ido a acompañarla y no tiene ningún tipo de relación con ella".

"Además, le ha ido a increpar y a decir que es una mentirosa. A partir de entonces nos hemos preguntado de qué información tiene Leire Díez que tanto puede preocupar a Víctor de Aldama, que es el presunto comisionista del caso Koldo", concluía Intxaurrondo, mientras se mostraban las imágenes del acto.

A este vídeo ha añadido las siguientes palabras en el tuit: "La pasión del PP empieza a rozar lo enternecedor. Ahora también se dedican a montar vídeos… aunque, curiosamente, se les ha escapado justo la parte en la que dije, literalmente, 'pero insistimos y subrayamos para evitar la confusión, no ha ido a acompañarla, no tiene ningún tipo de relación con ella, sino que además le ha ido a increpar y a decir que es una mentirosa'. ¡¿Esta parte no salía en el Teletipo?!".