Un catedrático de Historia ve lo que ha dicho Esperanza Aguirre sobre la dictadura y le da un repaso histórico

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha convertido en uno de los nombres propios del día tras las declaraciones que ha hecho sobre la dictadura y la Segunda República en una entrevista en el diario El País. Unas palabras a las que ha reaccionado el prestigioso historiador Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza.

"Para evitar que en España triunfara el comunismo no. El golpe del 36 estuvo causado por el asesinato de José Calvo Sotelo. Si el Gobierno de entonces hubiera reaccionado ante eso, no sé si Franco se hubiera unido a la conspiración que existía, pero aquello fue la gota que desbordó el vaso", ha asegurado la exdirigente madrileña.

Esperanza Aguirre ha defendido que en la Segunda República "no se respetaban los derechos, los medios de comunicación no podían publicar cosas que no gustaran...". "No fue para nada un régimen de libertades", ha expuesto, antes de justificar que la dictadura no cree "que fuera mejor" que la república "en los primeros años", "pero a la larga sí fue mejor".

Las palabras de la expresidenta madrileña han generado un revuelo en las últimas horas y, entre las reacciones que se han producido, ha destacado por encima del resto la de Julián Casanova.

En un mensaje en su perfil en la red social X, se ha hecho eco de las declaraciones de Aguirre y ha contestado con un repaso histórico. "Esperanza Aguirre: 'A la larga, la dictadura fue mejor que la II República'. Sí, señora: y la Alemania de Hitler mejor que la República de Weimar; y Mussolini mejor que el sistema liberal italiano", ha destacado.

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza ha terminado el mensaje recordando que "dicen que los jóvenes prefieren la dictadura a la democracia". "Pero tienen maestras", ha sentenciado.

