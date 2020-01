Hay 2,5 millones de personas con movilidad reducida y el 74% precisa ayuda de familiares y amigos para entrar o salir de sus casas. Otras 100.000 (4%) no puede hacerlo nunca. El problema es que el 37% de los edificios no son accesibles desde la calle; un 28% de los ascensores no llega a los portales, y más de un millón de fincas ni siquiera cuenta con uno.

Ahí no acaban sus problemas. Según el Observatorio Estatal hay un millón y medio de dependientes en España y más de 260.000 están en lista de espera para recibir una prestación. El organismo advierte que el recorte acumulado desde 2012 en dependencia es de 5.406 millones de euros. Urge reformar la ley para no dejar a nadie atrás.

También hay que resolver la viabilidad de las pensiones. De momento, has dicho a los españoles que se olviden de la subida que te comprometiste a ejecutar hasta que no dirijas un equipo con plenitud de funciones. Lo has justificado por el gasto que supone hacer dos subidas, una del 0,25% y otra del 0,65% para llegar al 0,9%. Claro, tendrías que mandar dos cartas a los casi 9 millones de pensionistas. Y eso no es gratis.

El Gobierno del PP suprimió la partida presupuestaria para la Ley de Memoria Histórica. Las asociaciones encargadas de la labor de identificación y exhumación de cadáveres se toparon desde 2011 con un muro para abordar la la salida de las más de 130.000 víctimas que permanecen olvidadas en alrededor de 2.500 fosas, según datos del Ministerio de Justicia.