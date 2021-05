‘La casa de los espíritus’, la fuerza teatral de un best-seller que fue un blockbuster

Montaje que gustará, y mucho, a aquellos espectadores, que son la mayoría, que busquen una buena historia. Una historia de amores cruzados, a escondidas, e imposibles. Hijos bastardos e hijos legítimos que salen díscolos. Seres peculiares, despreciables y entrañables. Historias de esas que en el cine se llaman bigger than life.

Un hombre que ha sabido aprovechar las oportunidades ventajistas que le ha ofrecido la vida de progresar en la escala social. Que no está dispuesto a que lleguen los comunistas y los marxistas y se lo quiten para repartirlo. No, la tierra no es para quien la trabaja, sino para quien tiene la libertad para explotarla y esquilmarla.