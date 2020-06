La charla con la que el experto que arrasa en 'La Sexta Noche' puso en pie a todo un auditorio

Este sábado, tras otra de sus explicaciones, Iñaki López no pudo más que bromear con a posibilidad de que Alfredo Corell acabe haciendo algún trabajo para Netflix.

Pero a quienes han seguido a Corell desde hace tiempo su estilo no les sorprende. Simplemente actúa como predica.

De hecho, hace casi cuatro años ya se hizo viral gracias a un discurso que dio en un evento TEDx que puso en pie a todo el auditorio antes de triunfar en las redes sociales.

¿Su secreto? Dar muy brevemente las claves para que los docentes puedan innovar en la Universidad, un entorno que él califica de hostil para esa tarea.

La conclusión de su charla es clara: se puede innovar a contracorriente. Para eso, subraya Corell, los profesores deben tener muy en cuenta a los “cómplices imprescindibles” del proceso: los alumnos. Todo para desterrar ese modelo antiguo pero que sigue muy vigente en muchas aulas y que se caracteriza por un docente que tiene unos apuntes desde hace 20 años, que pasa por completo de los alumnos y que se limita a leer dispositivas.

Corell cree que el principal obstáculo para innovar en la universidad es la soberbia de muchos profesores. “En general, tienden a pensar que por ser licenciados o ingenieros ya lo tienen todo. Pero puedes saber mucha Medicina y no saber explicarla. La gente es muy creída en ese sentido. Dicen: ’Yo soy un gran investigador o un gran arquitecto y no me tiene que enseñar nadie nada”, explicaba a El Huffpost en 2016.

Corell proponía en su discurso dar mucha más importancia a los alumnos. Un buen ejemplo de ello es él mismo. Cuando le propusieron dar la charla en TEDx, envió una encuesta a sus estudiantes para que le dijeran qué veían en su tarea que fuera importante contar. Las respuestas que recibió le emocionaron. “Me dijeron que ningún profesor les preguntaba ni contaba con ellos. Y que les parecía un orgullo el hecho de que para dar una charla les preguntase su opinión. Eso hace que el eje de la idea se vertebre en torno a los estudiantes, que son cómplices obligados pero que mucha gente ni los tiene en cuenta”, explicaba.