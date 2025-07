Llega a su coche y se encuentra esta nota en el parabrisas: hace un llamamiento para encontrar a quien se la dejó

La usuaria de TikTok @anabelmartnezmor, de El Puerto de Santa María, ha hecho un llamamiento a través de sus redes sociales para encontrar a la persona que le dejó una nota en el parabrisas de su coche y que le ha salvado de un problema bien gordo.

"Poca broma con lo que me acaba de pasar, que la liada podría haber sido muy interesante. Me ha llamado la Policía diciendo que creen que tienen las llaves de mi coche. Digo: 'Yo tengo aquí el llavero, voy a mirar. Si yo cuando me bajé entré en mi casa y tengo todas las llaves ahí", ha empezado contando.

Lo que ha ocurrido, según dice, es que "las llaves del coche se han soltado del llavero, se han caído en las puertas del coche y se han pegado desde ayer por la tarde tiradas al lado del coche".

"Y una señora ha pasado por allí, las ha visto y se ha molestado en apuntar la matrícula del coche, dejarme el papel, ir a la comisaría. Y tengo coche. Señor, la que se podría haber liado", ha insistido.

"Yo esta mañana he pasado al lado del coche con el perro y no he visto las llaves, tampoco me he puesto a mirar. Existe la buena gente, necesito encontrar a esa señora invitarla a un desayuno. Tiene que ser vecina mía", señala.

La mujer, en el cartel que dejó, ponía: "Las llaves del coche las depositamos en la comisaría de la Policía Nacional (las llaves estaban en el suelo)".