La clara advertencia de Gabriel Rufián a Yolanda Díaz sobre su proyecto político

El diputado y portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha concedido una entrevista al diario Público en la que insiste en pedir al Gobierno que acceda a negociar con su formación modificaciones en la reforma laboral, acordada con sindicatos y patronal y que entró en vigor a finales del año pasado.

“ERC no puede negociar o votar en base a proyectos personales para que a alguien le vaya bien”, repite en algo que ya dijo desde el Congreso de los Diputados en referencia al proyecto político que está preparando la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

“Al final, las negociaciones tienen que ser de igual a igual y todo el mundo tiene que entenderse. Cuando te plantas en una negociación diciendo que no se toca ni una coma, pues no es una negociación, es otra cosa”, se queja Rufián en relación a las exigencias de la patronal, que ha pedido no modificar nada del acuerdo alcanzado con el Gobierno.

Porque ERC quiere una reforma más ambiciosa que la que ha salido de la mesa de diálogo con los agentes sociales: “Recordamos cosas que la propia Yolanda Díaz, cuando era diputada, ya decía, como por ejemplo que para derogar la reforma laboral había que dignificar la indemnización y el salario de tramitación por despido improcedente, recuperar el mecanismo de la administración para frenar EREs abusivos, dotar de más medios a la Inspección de Trabajo para luchar contra la brecha salarial, realmente luchar contra la parcialidad...”.