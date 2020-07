La confesión sexual de Toñi Moreno que ha dejado a Jorge Javier Vázquez con esta cara

Este jueves y tras su salida de Hombres Mujeres y Viceversa (Cuatro), Toñi Moreno volvió a los platós de Mediaset con motivo de la novena gala de La casa fuerte (Telecinco), donde participa como colaboradora.

Allí la andaluza se despidió del formato de citas que a partir de septiembre presentará Jesús Vázquez, pero dejó entrever que en un primer momento, cuando dejó Viva la vida, no iba a encajar en él por su vida íntima. “Entré sintiendo que mi mente era así de pequeñita y ahora soy mucho más tolerante. Entré siendo muy antigua. Pensé que no iba a aportar nada porque me iba a escandalizar de todo. Me he acercado mucho a la gente joven y me siento mucho más joven”, señaló.

Entonces, Jorge Javier Vázquez le preguntó incrédulo a qué se refería con “antigua”. “Madre mía... ¿Tú antigua?”, le preguntó. “Sí, puedo contarlas con una mano”, aseguró la presentadora, refiriéndose a las personas con las que había mantenido una relación. Ante esto, Vázquez la interrumpió a pesar de que la presentadora señalaba que quería hablar de su programa. ”¿Me estás diciendo que no han pasado más de cinco personas por tu vida? ¿De verdad?”, cuestionó incrédulo.

A lo que Moreno respondió que había sido siempre muy tradicional y que había estudiado en un “colegio de monjas”. ”¿Y cómo te dejaron entrar en Mediaset?”, bromeó Vázquez al conocer el dato. “Engañé a Vasile, le dije Paolo yo soy muy moderna”, respondió la presentadora sin perder el sentido del humor.

Tras esto, Vázquez bromeó con hacer una visita al programa como tronista en la próxima temporada, algo que no sentó del todo bien a Moreno, quien señaló que había estado año y medio presentando el programa esperando que apareciese. “A ver, es que me acababa de separar, tenía que guardar el luto al menos delante de la gente”, bromeó el presentador. “Estaba destrozado y ahora quiero destrozar”, añadió.