La conversación que han captado las cámaras entre Sánchez y Casado: “Las mías no te creas”

Oficialmente sus posturas están muy alejadas, y así se empeña en resaltarlo Pablo Casado en todas sus intervenciones, pero lo cierto es que en las distancias cortas el acercamiento se hace evidente.

Este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, en la Moncloa para tratar de conseguir un acuerdo en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Casado ha repetido por activa y por pasiva que el PP no dará su apoyo al Gobierno si Podemos está en esa firma, y además ha recalcado que no es amigo de las “fotos” en Moncloa. Y, sin embargo, los primeros momentos que han captado las cámaras de ese encuentro han sido más que cordiales.

Sánchez ha sacado un tema que nunca falla: los hijos. Y, en concreto, la vuelta al cole. Casado ha explicado, por los pasillos de Moncloa, que su hijo pequeño va a comenzar primero de primaria y que la mayor va a entrar a tercero.

″¿Tienen ganas de volver?”, se ha escuchado al presidente preguntar, una vez ya sentados en la sala. “La verdad es que sí”, contesta Casado, que añade que “el confinamiento ha sido duro”.

“Las mías no te creas”, replica Sánchez antes de que Casado le pregunte. “Están que sí que no, que no que sí”, comenta el presidente. Ahí ya sí, Casado le pregunta por la edad de sus hijas, a lo que Sánchez responde: “Tienen 15 y 13 años”.

Pese a la polémica sobre si la vuelta al cole es o no segura, Casado afirmó este martes en una entrevista en Espejo Público que sus hijos sí iban a ir al colegio, y que además su mujer, Isabel Torres, trabaja en uno.