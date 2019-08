La era de la (des)información: Steve Bannon, plátanos, arenques… Brexit

pbombaert via Getty Images

Canadá explica que no replicaran el CETA en el caso de un Brexit sin tratado, cuando el secretario de exteriores británico, Dominic Raab, menos de 24 horas antes dijo públicamente que el tratado con Canadá sería igual que el tratado con la Unión Europea.

Los gobiernos y partidos en España y Reino Unido, se han unido al Trumpismo (o mejor dicho al “Bannonismo”) y cuando no quieren explicar algo, o hay criticas hacia ellos, nos hablan de las fake news (noticias falsas), y nos engañan desmintiendo categóricamente incluso cuando se dejan claras las pruebas de sus mentiras.

El problema viene cuando son los gobiernos y los partidos los que nos obligan a creernos mentiras. Lo que se nos hace pasar como verdades ahora, hace 15 años, no se habrían atrevido ni siquiera a insinuarlo, y han pasado a tratarnos como a estúpidos.

Pues oigan, las manos les ardían de aplaudir al Sr. Johnson, y de abuchear a la Unión Europea, y salió en todos los medios. Y en pocas horas la noticia se desmintió, pero no se hizo con tanto ímpetu, ya que lo que vende es la noticia polémica.

¡Que injusta la Unión Europea! Ese buen hombre era forzado por los “burócratas no elegidos de Bruselas” a asumir más coste en los envíos, y cambiar la forma de trabajar.

Se buscan ejemplos falsos que desprestigien a la institución que queremos atacar, y se presentan ante multitudes que jalearan a su Boris o Donald particular, sin entrar a dudar que los hechos que se muestran son verdad.

Lo primero que se dice, queda. Aunque sea una mentira hay que usar toda la megafonía posible que haga llegar el mensaje al mayor número de población posible. Las noticias que dan grandes, así como polémicos titulares, consiguen nuestra atención a diario… pero a los desmentidos y clarificaciones no les prestamos ya el mismo nivel de atención.

Lo que ayuda en estos tiempos de Bannonismo, es provocar y que algo quede, y otro ejemplo ilustre es como en la campaña del Brexit, donde se utilizaron los argumentos más peregrinos, se escuchaban los lamentos de masas enfervorecidas, quejándose porque la Unión Europea “no nos deja tener plátanos con la forma que queramos”. El bananismo y el Bannonismo, así todo junto.

El mito era que la Unión Europea no permitía plátanos con gran curvatura. El apartheid de los plátanos curvos. La opresión de los plátanos rectos hacia los plátanos demasiado curvados que al parecer a los Brexiteers no les dejaba dormir…y otra vez eran esos “burócratas no elegidos de Bruselas” los culpables.

Lo que vende es que hubo una vez que un perro, mermelada, y Ricky Martin compartieron una escena en un programa de máxima audiencia de televisión, y miles de personas lo vieron en directo... aun cuando esta historia nunca sucedió.

