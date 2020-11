La escuela pública es la pública

La obligación esencial de un estado ‘social y democrático de derecho’ (¿qué parte del ‘social’ constitucional no se entenderá cabalmente aún a estas alturas del desastre?) es garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la enseñanza pública, pero una enseñanza pública de calidad, eficiente y suficiente para atender toda la demanda. Esa enseñanza pública al ser, insisto, un servicio público, tiene por consiguiente la obligación de educar en la escala de los valores constitucionales. No formará buenos ciudadanos si los ciudadanos ni tienen interiorizados las que podríamos llamar las ‘virtudes’ de la ética constitucional. No hace falta inventar. Los españoles aún seguimos siendo una manufactura democrática voluntarista, hecha con mucho tesón, pero falta de un elemento esencial que es la buena fe y la tolerancia, y con un rodaje insuficiente. Como los coches de antes, necesita aún unos miles de kilómetros antes de estar en plena forma mecánica. Encima, las taras de la dictadura no se quitan con un pulverizador quitamanchas. Aunque el tigre viva entre corderos e incluso sea amamantado por un vaca de la variedad rubia gallega siempre seguirá teniendo un traje unisex a rayas.

La enseñanza concertada nació en un momento histórico muy concreto: las masificadas escuelas y los masificados institutos del franquismo no podían atender a la demanda. Los esfuerzos presupuestarios de los gobiernos de la Transición y de los primeros gobiernos socialistas acudieron a los conciertos (no a los sinfónicos, que también) para suplir las carencias cuantitativas de la dependiente del Estado. La intención no fue, en absoluto, enmendar el mandato aconfesional y, mutatis mutandis, laico de la CE78 por un atajo, y mantenerle a la Iglesia Católica los privilegios que ya arrastraba en el campo de la educación desde el siglo XIX, y que tan bien refleja el conde de Romanones en sus memorias, y Benito Pérez Galdós en sus obras, y sobre todo en aquella bomba anticuras que fue Electra.

Poco a poco, sin embargo, la enseñanza pública fue perdiendo calidad, a pesar de la entrega de su núcleo docente más entregado y mentalizado de que, como decía Thomas Jefferson, “desde que alguien asume un cargo público debe considerarse a sí mismo como propiedad pública”. Esto vale para los políticos y para los funcionarios. Además, “no puede esperarse que los hombres sean trasladados del despotismo a la libertad en un lecho de plumas”.