La Fiscalía prevé archivar después de Navidad la causa contra el rey emérito

Europa Press Entertainment via Getty Images

Europa Press Entertainment via Getty Images Rey emérito, Juan Carlos I.

La Fiscalía del Tribunal Supremo que dirige las tres investigaciones contra el rey emérito está pendiente de recibir una comisión rogatoria de Suiza para decretar el archivo de las diligencias abiertas, lo que obligará a pedir una prórroga, que vence el 17 de diciembre, y a cerrar la causa tras Navidad.

Fuentes jurídicas han explicado que el equipo de fiscales que capitanea José Ignacio Campos remitió una comisión rogatoria a las autoridades suizas en las que solicitaban una serie de aclaraciones sobre actuaciones de los años 2015 y 2016.



Pese a que la Justicia suiza se ha comprometido a ser lo más diligente posible, es previsible que la documentación que remitan a los fiscales del Supremo obligue a pedir una nueva prórroga de las investigaciones contra el emérito, que caducan el 17 de diciembre.



No obstante, las fuentes consideran que la información de dicha comisión difícilmente afectará a la decisión tomada, que no es otra que el archivo de las tres investigaciones, si bien sí tendrá consecuencias sobre los plazos procesales.



De esta forma, dado que la última prórroga de las actuaciones vence el 17 de diciembre, los fiscales del Supremo deberán solicitar una nueva prórroga de seis meses, pero que no agotarán puesto que esta petición es a hechos formales para esperar la última documentación de Suiza antes de archivar.