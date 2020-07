La Fiscalía se querella contra Francisco Serrano (Vox) por fraude

Bio Wood Niebla fue constituida por Serrano y su socio en marzo de 2016 para la fabricación de pellets en Niebla (Huelva), aunque no aportaron capital sino maquinaria diversa para su funcionamiento que quedó inscrita en el momento de su creación. A continuación solicitaron una ayuda del ministerio a cargo del programa Reindus que les fue concedida en noviembre de 2016 a través de un préstamo de 2.489.000 euros.

See Gallery

Photo gallery La prensa extranjera sacando los colores a Vox See Gallery

Serrano dio su versión de los hechos en las redes sociales y recordó que la empresa se constituyó en 2016 para montar “una fábrica de pellets para calderas de biomasa” y que él fue su administrador “entre abril de 2016 y el 4 de octubre de 2017″.

“En el momento de constituirse se aportan dos máquinas” que fueron entregadas por el otro socio, “quien tenía sociedades en materia de biomasa”, prosiguió el líder de Vox.

“La idea era que cada uno aportara el 50 por ciento” y el socio “aportó facturas proforma referentes a esa maquinaria, lo cual es requisito para pedir el crédito al ministerio”, una documentación que Serrano consideró “suficiente”.

“El crédito, que no subvención, fue concedido y al interesarme por la situación de la maquinaria me explicaron que no se había podido adquirir”, continuó.

Serrano contó que eso suscitó su “falta de confianza” en el proyecto, a lo que sumó que había sufragado “todos los gastos” que generó Biowood desde su constitución “sin tomar decisión alguna”.

De hecho, agregó, había denunciado a ese exsocio y un gerente de su propio despacho, “que fue el promotor e ideólogo” del proyecto.

“Tengo la conciencia muy tranquila. No he visto ni un solo euro del crédito y mucho menos tengo responsabilidad alguna con que no haya sido devuelto en los plazos marcados”, sentenció.