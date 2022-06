La frase que Biden le suelta a Felipe VI sobre Letizia tiene tela: él se ríe y ella niega

El saludo de Joe Biden, presidente de Estados Unidos , y su mujer, Jill Biden, a los reyes Felipe y Letizia en el Palacio Real de Madrid por la cumbre de la OTAN está dando mucho juego. Y no solo en España.

No es el único comentario de ese momento que ha dado de qué hablar, dado que los micrófonos también captaron lo que Jill Biden le dijo a su marido.

“Ella tenía un traje blanco puesto antes. Dije oh no. ¿Llevas eso esta noche?”, le comentó, refiriéndose a la reina. Y es que, en ese caso, el look que ambas habrían lucido en la cena habría sido muy similar.