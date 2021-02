La guerra Bárcenas-PP se encona

Un juicio que puede ser demoledor para el principal partido de la oposición, con un extesorero dispuesto a tirar más de la manta, a revelar cómo era el sistema de financiación del Partido Popular. Y la cosa ha empezado fuerte. Él no se ha pronunciado, pero se le ha oído muy bien a través de su abogado: quiere un careo con Mariano Rajoy , frente a frente para ver las contradicciones.

Para Génova 13, según fuentes del partido, Bárcenas es un “delincuente”. Y están dispuestos a actuar “legalmente” contra “cualquier infundio o calumnia de estrategias procesales que permiten mentir y difamar”.

“Ese PP ya no existe”, recalcan fuentes cercanas a Casado, que reiteran que al presidente del partido “no le temblará el pulso para actuar contra cualquier militante contra el que se demuestre conductas irregulares, sea quien sea”. “Hace dos años los afiliados renovaron en primarias a sus representantes para pasar página de una etapa que no reconocen como parte de la historia de un partido fundamental para España, sino de las actuaciones de las personas que determine la Justicia, y que ya no tienen responsabilidades políticas por decisión de la actual dirección”, ponen distancia.