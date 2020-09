La herencia de Camilo Sesto: dinero para toda la vida, un hijo único y un tercero en discordia

A post shared by Camilo Blanes (@camiloblanesoficial) on Aug 26, 2019 at 11:13pm PDT

View this post on Instagram

Los ‘enemigos’ de Camilín

“Es un problema de salud. Siempre me dice que no va a volver a pasar, y yo le digo que se vea en los vídeos para que se dé cuenta. Llevamos mucho tiempo con esto y la cabeza no me da para más”, afirmó durante su intervención en Sálvame. Además, en el programa de Telecinco algunos colaboradores afirmaron que hay gente que se acerca a Camilín para que “le pague las fiestas”.