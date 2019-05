La historia detrás del detalle más comentado de esta foto de Rosalía

Taylor Hill via Getty Images

Cada vez que Rosalía publica en Instagram, las redes arden. Bien sea por la naturalidad de la catalana en sus stories o por los detalles de los looks que luce en sus fotos.

Este domingo, la cantante de Con altura publicó una foto en la que aparecía en la sala donde ensaya sus bailes. Posaba tumbada en el suelo y vestida con un conjunto blanco de camiseta, short y deportivas. Junto a la imagen lanzó un mensaje a sus seguidores con el que les animaba a seguir sus sueños.

“Me encanta bailar, lo hacía de pequeña y espero q la vida me permita seguir haciéndolo por muchos años. Siempre que aprendo un nuevo paso es frustrante porque no me sale bien pero yo sigo con la ilusión de perfeccionarlo hasta conseguirlo... Mucho amor para todos los que le ponéis corazón y ganas sea lo que sea que hagáis❤️”, escribió.

Sin embargo, eso no fue lo que más llamó la atención de sus seguidores. En la foto —que acumula cerca de 580.000 me gusta en 17 horas— se ve un tatuaje en el muslo derecho que la catalana no suele mostrar con demasiada frecuencia.