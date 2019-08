'La importancia de llamarse Ernesto', la importancia de ser divertidamente honesto

Saltándose todas las convenciones, el Teatro Lara estrena una obra a principios de agosto, en mitad del verano. Lo hace a lo grande, pues lo hace en su sala de mayor aforo y también la más bonita, la bombonera Cándido Lara. El estreno es ya un clásico teatral. Se trata de La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde en una producción de la compañía PASOAZORÍN Teatro. Una compañía que tan buenos momentos de diversión ha dado a los espectadores habituales de este teatro con obras propias en la sala más pequeña, la Lola Membivres, donde los sigue dando. Esta osadía está teniendo el beneplácito del público. Un público que se peleaba por una entrada el día del estreno pues sabe que esta obra es una comedia y que esta compañía, con sus actrices habituales, es capaz de ponerla en pie con el tempo que necesita para salir contento del teatro, con la sonrisa puesta.

Obra sobre la gente seria, londinenses de flema británica en la época victoriana, de finales del siglo XIX. Personas de bien que debido a su posición social no pueden, ni deben, faltar a sus deberes con su comunidad, familiar y amistosa, a no ser que tengan razones poderosas para hacerlo. Por lo que no tienen otra salida que hacer bumburismo. ¿Qué eso qué es? Pues inventarse una obligación mayor que supere los deberes comunitarios. Como inventarse un amigo apellidado Bumbury siempre enfermo y a punto de morir al que en los momentos más (in)oportunos hay que atender.

Es, pues, una comedia de costumbres. Una farsa irónica, simpática, moralizante y graciosa, todo a la vez, sobre aquella sociedad y, seguramente, la nuestra. Una sociedad en la que hay amor, deseo y matrimonio. Y también se enviuda, algo de buen gusto, mejor que el divorcio, y que todo hombre considerado con su esposa debería tener en cuenta con unos cuantos años de antelación para dejarla disfrutar, por fin, de la vida.