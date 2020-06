La increíble (por que no hay quien se la crea) historia de 'La mesa herida' de Frida Kahlo

Es decir, prácticamente todo el arte que se vende es falso pero este mío no. Es significativo que desacredite casi todo el arte que se vende en el mundo. Obviamente se cuelan falsificaciones, pero la inmensa mayoría de obra vendida por subastas, galeristas, marchantes y anticuarios es auténtica. Por otra parte dice que la obra ha sido analizada por expertos pero no dice cuáles. No, cuando un cuadro es certificado por un experto siempre se dice quién es.

Todo en la noticia era muy exótico. El periódico consideraba esta obra, inusualmente grande, como “el máximo exponente del surrealismo”, y ni le temblaba el pulso al pasar por encima de Miró, Magritte, Dalí etc. Tan importante cuadro lo pone a la venta Cristian López Márquez, un empresario de Rianxo de 22 años. Junto a dos socios ha creado una empresa llamada The billion Art. La página web de esta empresa es verdaderamente pintoresca, ya que en ella se venden relojes y se informa de que representan a un pintor desconocido. En esta web la empresa no anuncia este cuadro, “el máximo exponente del surrealismo”, si bien en la entrevista afirma que, entre las obras que tienen a la venta figuran varios cuadros de Frida Kahlo.

Les diré por qué no me creo esta novela. Cuando aparece una obra de esa importancia se presenta en un museo. Una historia así forma colas en México, Londres o Madrid y supone un logro para la institución, que edita un catálogo con los textos de las autoridades en la materia, que también se vende, luego el propietario vende la obra revalorizada y bendecida por las instituciones. De hecho el relato es tan sugerente que la obra incluso viaja a otros museos.

En tercer lugar, la obra sería movida por uno de los grandes marchantes que repetiría el proceso bien del museo, bien de la casa de subastas. En cualquier caso una obra maestra como esta no se vende con una foto desde una página web de Rianxo que vende relojes de lujo, con todo el respeto por la empresa, por Rianxo y por el redactor de La Voz de Galicia que asumió la fantástica historia de López Márquez.

En realidad esto es el pan nuestro de cada día en una galería de arte. Trabajo en lo que llamamos “primer mercado”, es decir, con artistas vivos, la compraventa corresponde al “segundo mercado” pero, aún así, accidentalmente nos suele llegar un mail de algún amigo o conocido en el que dice “tengo a la venta un Goya” o un Velázquez. Hasta un cuadro de Jackson Pollock me enseñaron una vez. Aquel llevaba también etiquetas detrás, pero no estaba catalogado “porque cuando lo pintó Pollock estaba liado con otra y la mujer ahora no lo reconoce, pero es auténtico”.

Siempre son historias estrambóticas que justifican que el cuadro no esté en los catálogos razonados. En el caso de un cuadro de Rafael (la gente es muy osada) me contaron un litigio entre familias, en el de un Goya me enviaron la autentificación de un restaurador condenado por falsificación que explicaba que Goya incluía mensajes ocultos en los cuadros… Lo peligroso de esto es la similitud de procedimientos e historias, que me hace pensar en organizaciones que ponen a la venta obras dudosas mediante redes de contactos masivas.

A alguien le puede sorprender que este tipo de cosas ocurren, pero ocurren.