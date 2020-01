'La inocencia': retrato de una adolescente en el alambre

La adolescencia es un tobogán, un desfiladero, un precipicio sin marcha atrás, el principio de la muerte que llega, la edad en la que cualquier fruta derrama su jugo, como si estuviera a punto de echarse a perder. La adolescencia, en la era de Instagram, es un espectáculo de músculos y labios, un rompecabezas de likes que deja víctimas por el camino, una fiesta que dura 24 horas y en la que la ficción parece la única realidad posible. La adolescencia constituye, como bien dice el tópico, el fin de la inocencia y, en el caso de las mujeres, un tiempo que alimenta la culpa y una baja autoestima.

La primera película de Lucía Alemany, escrita por ella y por Laia Soler, retrata con verdad y sin imposturas, aunque el relato a veces se sitúa en lo esquemático, sobre todo en los personajes masculinos, ese filo de la navaja en el que se encuentra una quinceañera de pueblo cuando siente chocar con los barrotes de la jaula las alas que le están saliendo en la espalda. La historia está narrada con la aparente sencillez de quien sabe donde reside la vida, y se enmarca a la perfección en el contexto opresivo y conservador que siempre supone un pueblo pequeño, pese a su luz mediterránea, y al que tantas y tantos nos es fácil reconocer. La inocencia pone su mirada en esos heroísmos que habitualmente no llaman la atención de los hombres que miran a las mujeres y nos cuenta algo que podría parecer archisabido pero que no deja de ser campo de dilemas: la complicada tarea de empezar a ser uno mismo, sobre todo cuando se es mujer y se trata de escapar de los todavía férreos controles que los demás hacen de su moral, de su cuerpo, de sus decisiones. El rostro que respira verdad de la debutante Carmen Arrafat y la hondura de Laia Marull, que es como una alacena de afectos y renuncias, consiguen que nos creamos las emociones en juego y que entendamos por qué ambas, y no solo la adolescente, están en lucha.