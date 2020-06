¿La inteligencia es hereditaria?

photosaint via Getty Images

En la inteligencia, el tamaño no importa

En el concepto de “inteligencia” influyen muchos factores que no tienen que ver únicamente con la información de los cromosomas de los progenitores.

Por ejemplo, no hay evidencias que concluyan que la inteligencia tenga que ver con el tamaño del cerebro: ¿Sería entonces un elefante con un cerebro de 5 kilos más inteligente que el ser humano? El cerebro pesa aproximadamente 1,5 kg en el hombre adulto y un poco menos (aproximadamente 1,3 kg) en la mujer. Que el cerebro femenino sea algo más ligero no quiere decir que la mujer tenga menos “capacidad cerebral”, de hecho, el peso del cerebro no determina la inteligencia.