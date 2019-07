La izquierda se perderá como lágrimas en la lluvia

Viendo hoy a Abascal surgía John Wayne en el umbral, en Centauros del desierto pero con la cabra de la legión al lado, aunque el momento álgido era lo de Sánchez e Iglesias cambiando el género que le atribuimos normalmente a La vida de Bryan que después del absurdo ridículo de PSOE y Unidas Podemos parece neorrealismo italiano, si bien es todo más hispano, como de Alfredo Landa. El caso es que esto no tiene maldita la gracia, aunque queramos tomárnoslo medio bien.

Anadolu Agency via Getty Images

Anadolu Agency via Getty Images Santiago Abascal, líder de Vox.

En Aprile, Nanni Moretti ve la tele y asiste a la moderación insoportable del antiguamente comunista Massimo D´Alema y le grita “D´Alema, di algo de izquierdas”, y así imaginé yo ayer a los votantes de UP y PSOE, gritándole a sus televisores: ¡Pero di algo de izquierdas! Aquella izquierda italiana de los 90, inoperante como la nuestra, se desplomaba. Entonces Moretti, decía “la tarde del 28 de marzo, cuando venció la derecha, por primera vez en mi vida, me hice un porro”, y se sacaba un escandaloso canuto que fumaba frente a su madre. Ayer muchos nos hubiésemos hecho un porro, aunque ni fumemos, para escapar de la realidad que vomitaba ese Congreso de los Diputados que no tiene ni números clausus ni mínimo de ningún tipo para acceder, solo el filtro más generoso que existe en Occidente después del británico: el electorado español.

No podemos culpar a los directores de cine basura de que se haga cine basura si el público sigue yendo a ver sus productos, y esa es una explicación de lo que está pasando en España. El país va, todo tira hacia delante pero es un misterio que todo vaya tan bien con una clase dirigente que no es capaz ni de gobernar y aún así les seguimos votando. Sintetizando: sabemos que la nueva película de Torrente va a ser peor pero seguimos yendo.