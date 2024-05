Estudiantes y profesores se organizan ante una acampada indefinida en la UCM contra el conflicto de Gaza

"Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá". Fue el lema con el que cientos de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid recorrieron este pasado martes el campus ubicado en Ciudad Universitaria.

Una concentración en las inmediaciones del Edificio de Estudiantes de la universidad y que acababa por una pequeña marcha por las facultades ubicadas en el campus ubicado en Moncloa y que regresaba al punto de origen con el triple de personas dando inicio a una acampada de 200 personas que han pasado su primera noche en tiendas de campaña.

Una noche fría la vivida este martes en Madrid que no ha mermado en ningún momento la presencia de profesores, estudiantes, curiosos y medios de comunicación. Con un punto de información, un punto violeta, seguridad, alimentos, zona de comida o zona de estudios y una organización clavada, estos estudiantes afrontan su segunda noche con una multitudinaria asamblea este miércoles.

A un lado, apoyando, sus profesores. Un nutrido grupo de docentes de todas las universidades públicas madrileñas que, de manera coordinada y asamblearia, mueven las fichas desde dentro de los centros universitarios para que los diferentes rectorados reaccionen a las reivindicaciones. "No va de política, como decían en la Comunidad de Madrid", va de derechos humanos, expone una de estas profesoras tras mantener una asamblea entre docentes donde poder organizar, entre otras cosas, las respuestas a los medios de comunicación o cómo apoyar a los que, insisten, son los protagonistas de la asamblea: los alumnos madrileños.

Un grupo, que pertenece a la Red Universitaria por Palestina, en la que se encuentran cientos de profesores y que ha tenido este miércoles en Ciudad Universitaria una representación de 30 docentes de todas las universidades públicas.

"Los profesores tienen una tienda de campaña. No se puede decir que no acampen, pero se hace de manera de apoyo y para dar tutorías y clases a los alumnos. No están yendo a clase y queremos darles los contenidos que no pueden tener al estar aquí y que les resulten interesantes", explican.

No es para menos. Tal y como señalaban los portavoces de la asamblea estudiantil, se trata de una acampada indefinida, ya que creen que es "es el único medio" para que sus proclamas sean escuchadas.

Por ello, buscar fórmulas para una acampada "pacífica" y en la que no se de ningún motivo para que la Policía les desaloje como ya han sido avisados esta misma mañana. Incluso, plantean respuestas como reconocen los propios acampados para evitar a según qué provocaciones.

En la mente de todos, la visita de Isabel Díaz Ayuso a la Facultad de Ciencias de la Información hace unos meses y los problemas que hubo cuando diferentes grupos caldearon los ánimos y distorsionaron los mensajes que se habían querido lanzar desde el profesorado y el estudiantado.

Por ello, cuestiones como poder usar libremente el edificio de estudiantes. "No pertenece al rectorado sino a los estudiantes", reivindicaban desde la Asamblea de este miércoles rogando poder usar plenamente sus servicios a pesar de que hay un compromiso de la vicerrectora de estudiantes por facilitar la acampada.

Los estudiantes reclaman el fin del "genocidio" en Gaza para y critican la "complicidad" del Gobierno de España y los "lazos" de los centros universitarios con "empresas armamentísticas".

En concreto, los universidades adscritas a este movimiento en la región son la UNED, la de Alcalá, la Autónoma de Madrid, Carlos III, la Complutense, la Politécnica y la Rey Juan Carlos.

El movimiento en apoyo al pueblo palestino de los estudiantes de Estados Unidos ha empezado a surgir en las universidades de España con acampadas y protestas de estudiantes en algunos centros. En las últimas semanas, estas protestas propalestinas se han registrado en los campus de numerosas universidades de Estados Unidos.

Al margen de los madrileños, los últimos en sumarse a este movimiento han sido los alumnos de la Universidad de Barcelona (UB). Así, el lunes por la tarde unos 300 estudiantes entraron en el Edifici Històric en la plaza de la Universidad y han acampado para apoyar a Palestina. Previamente, los jóvenes se habían concentrado ante la facultad de la Universidad de Barcelona en el Raval con una pancarta con el texto 'Contra el genocidio del pueblo palestino'.

Precisamente, el grupo de estudiantes universitarios reunidos en la Acampada Palestina UV tomó el pasado sábado el interior de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia ya que, ante la "falta de respuesta" por parte del Rectorado, optaron por "tomar acciones y dar un paso hacia adelante".

La acampada en la Universidad de Valencia comenzó el lunes 29 de abril en apoyo del pueblo palestino y contra el genocidio de Israel. Ese mismo día los estudiantes fueron autorizados a acampar "temporalmente" en el vestíbulo de la Facultad ante la previsión de lluvias para esa noche y se les permitió acceder a los baños del edificio.

También en la Comunidad Valenciana, estudiantes de la Universidad de Alicante (UA) han convocado este miércoles una acampada en solidaridad con Palestina, que tendrá lugar en el Jardín de Rocas de la institución académica, entre la Facultad de Filosofía y Letras y la Torre de Control del campus de Sant Vicent del Raspeig.