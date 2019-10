'La jaula de las locas', un ferrero rocher que es un kinder sorpresa

La frase que encabeza este post la dice Alvin “Zaza”, el personaje que interpreta el popular y televisivo Àngel Llàcer en la comedia musical La jaula de las locas que se acaba de estrenar en el Teatro Rialto. Frase que define muy bien el espectáculo. Pues siendo un espectáculo que se vende con la pompa y condición de un musical, esconde la sorpresa de tener una excelente factura teatral. La factura que necesita toda comedia musical. Sus ritmos, sus tiempos para que se construyan las situaciones que den paso a las canciones y a los gags. Por eso engancha con el público que se va animando a reír y a aplaudir en muchos de los números musicales siguiendo a la orquesta.

No, no se trata de teatro de vanguardia. Tampoco es teatro necesario o urgente (si es que alguno lo es). Es puro entretenimiento y diversión. Tiene la vocación de ser teatro popular y el objetivo fundamental de hacérselo pasar bien al personal. Un teatro popular adulto, pues no faltan sus insinuaciones sexuales, siempre hechas desde la simpatía y con el suficiente buen gusto para que nadie se sienta violentado o molesto. Excepto a aquellas personas que a estas alturas de la película sigan teniendo reparos en ver personajes homosexuales y transexuales en escena. Para todos los demás, que son la inmensa mayoría, esta obra les hará pasar un buen rato alejándoles de su día a día y poniendo algo de música, risa y glamour en sus vidas.

Hay varios motivos para que la obra triunfe. El primero, su historia. Una anécdota que permite el equívoco y el juego, y las entradas y salidas que necesita un vodevil como este. La historia de una pareja gay que regenta uno de los cabarets más famosos de Saint Tropez tiene que volver a meterse en el armario. La razón es el hijo de uno de ellos, que ambos han criado. Este hijo se ha enamorado de una mujer, para disgusto de su padre biológico, que resulta ser la hija de un diputado ultraconservador, defensor de un solo tipo de familia y de una sola religión, empeñado en conocer a la familia del novio antes de dar su bendición al enlace.