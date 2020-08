La lotería de la guadaña

A Puig Antich le dieron garrote tras condenarlo por la muerte de un policía durante un tiroteo. En su juicio no faltó ninguno de los ingredientes propios de la cocina de la época: presiones, testigos débiles, irregularidades de procedimiento... Se lo cargaron porque era anarquista y porque en 1974 andaban sus señorías bastante nerviosas con la situación venidera y les pareció bien llamar al orden de una manera, digamos, contundente.

“Mucho sueño me parece para un adulto”, dijo Gila ante la víctima de Jack el Destripador.

No había sido nada especial; tantas veces se habían golpeado jugando. Puedo también presentir su desesperación cuando comprendió que Abel no despertaría nunca de aquella siesta. Y su angustia al intuir que, algún día, él también dormiría perennemente.

Que lo de estar vivo es provisional se sabe desde hace mucho. Puedo imaginar la extrañeza de Caín cuando vio que su hermano no se movía tras recibir el certero golpe de la quijada.

Para disimular, su ejecución coincidió en día y hora con la de Heinz Chez, un alemán que había disparado contra un guardia civil en el bar de un camping. Ese no era su verdadero nombre ni la biografía que se dio a conocer era auténtica. La verdad se ocultó a todo el mundo, incluso a su abogado. El teutón no tuvo siempre un traductor a su lado, ni llegó a comprender del todo la película, un guion escrito al alimón por Franz Kafka y Mariano Ozores, de la que era protagonista.

No les costará mucho rastrear su historia por esta red sin secretos. Quede constancia aquí de que a Chez le tocó verdugo novato que no se aclaró con el artilugio (“la palomilla”, gritaría don José Isbert desde el otro lado de la reja) y el tornillo que le tendría que haber roto el cráneo al instante lo estuvo barrenando durante incontables minutos.

Aún peor tortura es la de saber a ciencia cierta la fecha y la hora de la propia muerte.

El sadismo oficial de todos los implicados en una ejecución, desde el juez que dicta el plazo al capellán que llena los últimos momentos de charla vacía, pasando por los carceleros (no siempre inmunes al paso de los días), o el verdugo que no tiene inconveniente en esperar a que las manecillas se coloquen en la hora exacta; semejante crueldad me parece argumento sobrado para erradicar la pena de muerte.

Borges, otra vez, imaginó la pesadilla despierta del condenado que cada noche anticipa cómo será ese momento. Para él, la muerte efectiva no es más que la continuación del sueño atroz en que está atrapado.

Por si no bastara, la lista de tropelías, errores de bulto, sentencias dictadas por el prejuicio, indefensión jurídica de los pobres y demás aditamentos que adornan el cadalso, convierten la ley del talión que aún no hemos desechado en un desatino, uno más, que marca nuestra inmoralidad como especie.

Se puede ser ahorcado por homosexual, decapitado por ateo, fusilado por disidente (y a la familia le cobrarán las balas), lapidada por adúltera (y hay tribunales dispuestos a considerar adúltera a la mujer violada)… se puede ser gaseado, inyectado, electrocutado o colgado del cuello por un delito de sangre si uno lleva alguno de los boletos ganadores en la siniestra lotería que de cuando en cuando da una vuelta a su bombo de lutos.