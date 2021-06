La mascarilla en exterior y con distancia, “la medida más prescindible” actualmente

La Asociación Madrileña de Salud Pública va más allá, y el 6 de abril pidió en un comunicado que se retirase la obligatoriedad de las mascarillas al aire libre, al considerarlo una medida “absurda” y “arbitraria”, pues obliga a llevarlas “en entornos de bajo o nulo riesgo, como el campo o las calles de nuestros pueblos y ciudades, mientras mantiene excepciones a su uso en entornos de riesgo probado, como interiores de centros de trabajo”.

Tanto Ojeda como Macip son conscientes de la necesidad de “un equilibrio” en las medidas de desescalada, entre el abrir la mano poco a poco, los mensajes de las autoridades y el comportamiento final de la población. Ojeda lamenta, por ejemplo, que el uso de la mascarilla en interiores de bares y restaurantes sea una de las medidas menos interiorizadas entre la gente, pese al riesgo existente y pese a las recomendaciones constantes de retirarse el cubrebocas sólo en el momento de comer o beber. Por eso también pide ir con cuidado a la hora de dar los siguientes pasos aperturistas.

El otro escollo para la relajación de esta norma es legislativo, como recordó Fernando Simón este lunes. “Consiste en modificar una ley, y eso no se hace en 24 horas. Lo tenemos que pensar y proponer en las próximas semanas, pero el momento adecuado depende de la evolución de la pandemia y la vacunación”, apuntó.

Actualmente España tiene una tasa de incidencia media de 120 casos por 100.000 habitantes en 14 días, y el 38,3% de la población ha recibido al menos una dosis de vacuna (el 19,8% tiene la pauta completa). Sin embargo, el primer indicador varía mucho entre comunidades, desde los 35 casos por 100.000 de la Comunidad Valenciana hasta los 199 del País Vasco.

Ante esta disparidad, también podría aplicarse el ‘semáforo’ epidemiológico para el uso de la mascarilla, pero Sanidad quiere consenso entre las autonomías, y de momento esto no se da. Mientras que Castilla-La Mancha, Madrid y Galicia ya se plantean en mayor o menor medida una relajación, Baleares y Andalucía creen que es pronto para que se discuta, y Extremadura califica de “disparate” la posibilidad de que cada comunidad aplique una norma distinta. Simón mencionó este lunes al Consejo Interterritorial —donde están presentes Sanidad y las comunidades— como el lugar y el momento en los que se dirimirá la cuestión, pero lo más probable es que en la reunión de este miércoles no se resuelva todavía la duda y haya que esperar unas semanas más.

Qué se ha hecho en otros países con las mascarillas

Probablemente el caso más reciente es el de Israel, cuyos habitantes no están obligados a llevar mascarilla en exteriores desde el 18 de abril, por entonces con algo más de la mitad de su población vacunada. No obstante, el investigador Salvador Macip recuerda que en Reino Unido, donde vive, nunca ha sido obligatoria la mascarilla en el exterior, sólo en caso de no poder mantener la distancia de seguridad, y en general la gente la ha usado con sentido común. “Si estoy paseando por un pueblo, no tengo ningún reparo en ir sin mascarilla, pero si voy al centro de Londres, me la pongo aunque no me obliguen, por una cuestión de conciencia del riesgo”, explica.

Según datos de Statista, España es el país europeo donde hay más gente que sale a la calle con mascarilla por norma (en enero, el 96,4% de la población lo hacía “siempre”, frente al 74% de los alemanes o al 34% de los noruegos). El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) recomienda utilizar mascarilla en interiores, pero para exteriores sólo habla de que “se puede plantear su uso en entornos al aire libre con mucha gente”. En abril, el ECDC aconsejó, además, relajar el uso de cubrebocas entre vacunados, como ya se hace en Estados Unidos, que incluso permite a la población vacunada prescindir de mascarilla en interiores.

Esta fue otra de las posibilidades que mencionó Simón este lunes, que comentó que “podría empezar a plantearse que colectivos completamente vacunados como los de residencias de ancianos no estén obligados a usar mascarillas en julio”. Aunque luego añadió: “Podría ser julio o diciembre”.