La musa intrusa de Gonzalo Suárez

“Cuando voy y vuelvo, ¿dónde queda el camino?”, me pregunto mientras salgo de la librería Rafael Alberti de Madrid. Es una frase que acabo de leer, hambrienta de letras, en el nuevo libro de Gonzalo Suárez. Regreso de acudir a la presentación de su nuevo libro La musa intrusa, una recopilación de emociones, sentimientos, realidades y ficciones de su autor, una autobiografía todo menos biográfica, o una ficción del todo real. Puro Gonzalo Suárez. Voy a buscar el coche al minúsculo reducto donde lo he aparcado; hace muchísimo calor. Mientras pienso en que tendré que volver a cursar un doctorado para extraer el coche del cubículo donde lo he encajado, me repito para mis adentros la misma frase: “Cuando voy y vuelvo, ¿dónde queda el camino?”. Quién sabe.

Hace años que conozco y admiro a Gonzalo Suárez, muchísimos; de su obra me gusta todo, es especial, su infinita capacidad para atrapar y sorprender. Si viviéramos en otro lugar, siempre se lo digo, Gonzalo tendría varias calles, más premios y centenares de condecoraciones; en este país nos cuesta reconocer el valor de quien lo tiene. Es así.

Dos horas antes de regresar al aparcamiento de Moncloa, de volver a ver a Gonzalo y de sentirme arropada por su prosa y por su arte, pienso fugazmente en un ingenio familiar que, desde hace décadas, me pone en un brete metafísico. Mi abuelo, ovetense como Gonzalo y coetáneo, a más señas, solía tentarme durante mi infancia con una enunciación divertida sin lógica alguna, que rezaba así: “Si vas y no vas, y vienes y te detienes”. Jamás hallé explicación alguna a ese enigma. Aquello que acontece cuando vas y no vas; y al tiempo vienes y te detienes, es algo que todavía no ha encontrado en mí respuesta. El calor y la fiebre del pensamiento, que a veces se unen, desaparecen en cuanto piso la librería y me reencuentro con compañeros tan queridos.