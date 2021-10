La pandemia dispara la pobreza severa hasta los seis millones de personas

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Europa Press News via Europa Press via Getty Images Un hombre duerme en las calles de Barcelona.

La pandemia ha tenido un impacto “desolador” en la sociedad española, con once millones de personas en exclusión social y, de ellas, seis millones ya en situación de pobreza severa . Son dos millones más que en 2018 y supone la cifra más elevada registrada en el país desde 2007. Es la radiografía que Cáritas y la Fundación Foessa han mostrado este miércoles en el informe “Sociedad expulsada y derecho a ingresos” , que alerta del “ensanchamiento del espacio de la exclusión social, donde viven ahora 2,5 millones de personas nuevas respecto del año 2018”, de ellas casi 2 millones en exclusión severa. “Necesitamos hacer una llamada de atención a la sociedad de que la crisis nos deja un impacto desolador y muy preocupante; esta crisis deja tras de sí una profunda huella con importantes consecuencias en las condiciones de vida y niveles de integración social de personas y familias, cuyas consecuencias seguirán agravándose mientras continúe la pandemia y, previsiblemente, más allá”, ha alertado el técnico del equipo de estudios Thomas Ubrich. Según el informe, se aprecia un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población: han aumentado las familias en situación de pobreza pero también se han reducido los hogares sin problemas de exclusión, que son el 41,2 % cuando en 2018 eran el 49,3 %.

Empleo y vivienda, lastres de la pobreza

Uno de cada cuatro hogares atraviesa graves dificultades en la dimensión del empleo y tiene ingresos bajos e insuficientes para el acceso y mantenimiento de una vivienda y los suministros domésticos. Son los “trabajadores pobres”.



El empleo no asegura la integración social, señala Cáritas. Destaca que se ha duplicado el número de hogares con todas las personas activas desempleadas (pasando de 5,9 % a 10,3 %) y de hogares cuya persona sustentadora principal está activa, en inestabilidad laboral grave (del 4,8 % al 10,3 %).



“Pero no se trata solo de contar o no con un empleo, sino de la calidad de este”, ha advertido el técnico de Foessa.



Se sigue incrementando el número de familias para quienes los gastos de la vivienda suponen una carga tal que, una vez realizados estos, se quedan en situación de pobreza. Una realidad que a día de hoy vive el 14 % de los hogares, muestra el análisis.