La pareja de 'La isla de las tentaciones' que ha emocionado a Sandra Barneda en la hoguera final

Tras las imágenes, ambos han coincidido en que no pueden perdonarse el uno al otro. “Tú y yo nos hemos querido muchísimo y nos queremos muchísimo, pero lo estamos haciendo y lo hemos hecho tan mal, tan tan mal, que nos lo hemos cargado nosotros solos. Y el amor, al final, no puede con todo”, ha expresado ella.

En ese momento se ha producido un intenso momento de reproches entre ambos. Y cuando Barneda les ha mostrado las imágenes la tensión no ha ido a menos –sobre todo cuando Rosario presenció el trío de su pareja–. “Es que me he quedado muerta”, ha reconocido ella.

“Pienso que nos hemos querido muchísimo, eres la mujer más importante de mi vida, el amor lo he descubierto contigo. Verte aquí me está partiendo el alma. Pero sí es verdad que nosotros solos nos hemos cargado la relación”, le ha confesado él.

Y ha añadido poco después: “Si hubiese un botón de reset me iría a mi casa contigo, incluso sabiendo lo que ha pasado aquí. Tengo el sentimiento de que te quiero y eso no se me va a quitar”, le ha confesado él.

Tras un momento de emoción, en que Rosario a roto a llorar y él la ha consolado, la joven ha reconocido que ambos se han hecho daño y ha tratado de explicar sus sentimiento: “Has sido mi primer amor, he crecido contigo, pero me he dado cuenta de que por mucho que me muera por decirte que nos vayamos a casa hay que pararse a pensar. Me he dado cuenta de que yo sola también soy feliz y de que no me merezco esto. Igual tú también necesitas ser libre como yo. Hay que aprender a decir basta. Yo a ti te quiero muchísimo, pero he aprendido a quererme a mí”.

Finalmente, Álvaro ha decidido irse solo de la isla y, para sorpresa de todos, Rosario ha decidido hacerlo con Suso.

Los espectadores han reaccionado a este momento en las redes sociales, y muchos tampoco han podido evitar emocionarse –y sorprenderse– por cómo ha acabado el reencuentro de la ahora expareja.