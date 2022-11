La Policía avisa: ojo si recibes este mensaje por Bizum porque te estafan y es facilísimo caer

“En #bizum RECEPCIÓN de dinero no es lo mismo que SOLICITUD de recepción de dinero 💸 Si dudas 👉 cancela. Y si eres víctima o testigo de un delito 👉 denúncialo”, ha escrito el Cuerpo.

Pero lo que hacen en realidad es enviar a la víctima una solicitud de dinero, en lugar de un ingreso, con la misma cantidad que solicita el vendedor. Si el estafado no lee bien el mensaje y no se da cuenta del detalle, dará su OK a hacer un ingreso a otra persona.