La preocupación de Anabel Alonso por su madre durante la pandemia: "Noto que se la está llevando"

La actriz confesó que, desde el inicio de la pandemia el pasado mes de marzo, solo había podido verla en tres ocasiones debido a las restricciones en los centros sociosanitarios. “Suelo hablar con ella por videollamada, pero no se aclara muy bien, me ve por teléfono. A su nieto lo ha visto una vez y yo noto que va perdiendo”, añadió. El pasado mes de junio Alonso fue madre junto a su mujer Heidi Steinhardt de un niño llamado Igor.

Para concluir, Alonso relató su último encuentro con ella, especialmente duro. “Ayer precisamente estuve con ella, me dejaron verla durante una hora, porque se dan cuenta de que la soledad es muy dura. No se están enfermando de covid, porque lo están haciendo muy bien para que no entre por esa puerta, pero esa soledad, estar ahí encerrados no sé qué es peor”, relató. “Ayer fue la primera vez que no me reconoció. Hasta ahora todo iba más o menos, tenía días más o menos animados, pero iba. Ayer durante la hora de la visita le preguntaba ’¿Te acuerdas quién soy? Y no hubo manera”, añadió.

“El covid no se la ha llevado, pero se la ha llevado”, reflexionó visiblemente emocionada. “Puestos a elegir digo, después de vivir 92 años después de lo que han vivido y lo que han batallado, pasarte tus últimos meses recluida, ¿es calidad de vida? Es vida, pero no es calidad de vida”, añadió.

Alonso señaló que si tuviese la libertad y la posibilidad de poder llevarla con todas las precauciones a una terraza, lo haría. “Yo no puedo elegir, pero si pudiera lo haría. Hasta aquí hemos llegado, ya está”, señaló.