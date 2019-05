La pullita de María Teresa Campos a Telecinco en su entrevista con Toñi Moreno

El círculo ya se ha cerrado. Toñi Moreno y María Teresa Campos han puesto fin a la guerra fría que mantenían desde hace dos años, cuando Telecinco canceló Qué tiempo tan feliz, presentado por Campos, y lo sustituyó por Viva la vida, con Moreno al frente.

Aquel movimiento de la cadena provocó un distanciamiento entre ellas y se especuló mucho con que Campos se había sentido traicionada por su discípula.

Meses después de que Telecinco le hiciese a Moreno una jugada similar, al apartarla del magacín del fin de semana y sustituirla por Emma García, las dos presentadoras se han vuelto a reunir en un plató de televisión, pero en Canal Sur, muy lejos de la sombra de Mediaset.

“Todo un referente de generaciones que se han dedicado al periodismo [...] Es un honor y de verdad, no sabéis lo nerviosa y lo emocionada que estoy por recibir en el plató de Un año de tu vida a mi maestra: María Teresa Campos”, así la presentó este lunes Moreno con mucha emoción en la voz.

Nada más entrar, además de abrazar a la presentadora, Campos aprovechó para lanzar una pulla a al grupo de Paolo Vasile, ahora que ha finalizado su contrato con el grupo:

“En esta profesión te retira el público [...] Yo todavía tengo la sensación de amor de la gente y por eso me gustaría cerrar mi carrera profesional como yo creo que tengo que cerrarla y no como crean otros”.

El fin del conflicto

Tras resolver esta cuestión, ambas pasaron a sus asuntos pendientes. “¿Sabes por qué me has fallado? Por cobarde, porque me lo tenías que haber dicho”, afirmó Campos.

Moreno le pidió perdón por no haberla llamado cuando debió hacerlo pero también se desahogó: “Hay una cosa que me dolió mucho y quiero que lo sepas. Cuando te dio el ictus... Lo sufrí mucho porque te quiero y no podía hablar contigo. Y la gente sí podía hablar contigo. Y tu hija Carmen Borrego me decía: ‘No la llames ahora porque la vas a alterar’. Y yo me moría de pena...”.

Campos admitió que en aquella etapa sus hijas la habían protegido mucho para velar por su salud y también le pidió perdón porque ella no se había dado cuenta de aquello.